Una banda di malviventi ha seminato il panico poco dopo le 18 sulla corsia sud dell’A14, a pochi chilometri dal casello di Porto Recanati, nella zona industriale, seminando il panico. L’obiettivo erano due furgoni portavalori della Mondialpol: uno, con tre guardie giurate, trasportava un ingente quantitativo di denaro; l’altro, con due persone, fungeva da scorta. Le forze di polizia sono intervenute immediatamente, controllando i caselli autostradali. L’A14 è stata chiusa tra Loreto e Civitanova Marche in entrambe le direzioni. Solo alle 20:30 è stata organizzata un’inversione di marcia sulla corsia sud per consentire agli automobilisti in coda di uscire. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Tentata rapina a portavalori in A14, spari ed esplosioni: tre arresti