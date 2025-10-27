Tentata rapina a portavalori in A14 spari ed esplosioni | tre arresti
Una banda di malviventi ha seminato il panico poco dopo le 18 sulla corsia sud dell’A14, a pochi chilometri dal casello di Porto Recanati, nella zona industriale, seminando il panico. L’obiettivo erano due furgoni portavalori della Mondialpol: uno, con tre guardie giurate, trasportava un ingente quantitativo di denaro; l’altro, con due persone, fungeva da scorta. Le forze di polizia sono intervenute immediatamente, controllando i caselli autostradali. L’A14 è stata chiusa tra Loreto e Civitanova Marche in entrambe le direzioni. Solo alle 20:30 è stata organizzata un’inversione di marcia sulla corsia sud per consentire agli automobilisti in coda di uscire. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
