Tentata rapina a portavalori in A14 spari ed esplosioni | autostrada bloccata nelle Marche

Una banda di malviventi ha seminato il panico poco dopo le 18 sulla corsia sud dell’A14, a pochi chilometri dal casello di Porto Recanati, nella zona industriale. L’obiettivo erano due furgoni portavalori della Mondialpol: uno, con tre guardie giurate, trasportava un ingente quantitativo di denaro; l’altro, con due persone, fungeva da scorta. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Tentata rapina a portavalori in A14, spari ed esplosioni: autostrada bloccata nelle Marche

