Tentata rapina a due furgoni portavalori sull’A14 | armi chiodi e paura in autostrada

Assalto da film tra Loreto e Civitanova Marche: banditi armati di esplosivo bloccano il traffico sull’A14, ma il colpo fallisce. In fuga a mani vuote. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Tentata rapina a due furgoni portavalori sull’A14: armi, chiodi e paura in autostrada

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alla Fiumara un uomo avrebbe asportato tre smartwatch per circa 900 euro e spintonato un addetto alla sicurezza durante la fuga: fermato dagli agenti del commissariato Cornigliano, è stato arrestato per tentata rapina e denunciato per ulteriori reati. La 21enn - facebook.com Vai su Facebook

Tentata rapina in centro, arrestato 26enne a Ravenna - X Vai su X

Tentata rapina a due furgoni portavalori sulla A14, tra Loreto e Civitanova Marche, il colpo non riesce - A seguito della tentata rapina ai furgoni portavalori, l'Autostrada A14 è stata chiusa nel tratto tra Loreto e Civitanova Marche in entrambe le direzioni, con uscite obbligatorie a Loreto Porto ... Lo riporta rtl.it

RAPINA A FURGONI PORTAVALORI: CHIUSO TRATTO A14 NELLE MARCHE - PORTO RECANATI – Un attacco a due furgoni portavalori con armi semiautomatiche, esplosivo e disseminando la carreggiata con chiodi a tre punte per fermare i mezzi. Da abruzzoweb.it

Assalto ai portavalori sull’A14: colpo a vuoto, fermati tre malviventi - Un commando armato ha tentato un assalto a due furgoni portavalori sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra i caselli di Loreto- Secondo veratv.it