Tentano truffa a un' anziana ma irrompono i carabinieri | due arresti

Due persone sono state arrestate per una tentata truffa ai danni di un’anziana a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. In manette un 30enne di Caserta e un 57enne di Napoli.I due sono stati arrestati dai carabinieri mentre stavano per mettere a segno il colpo. Al momento dell’intervento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Tentano la truffa del falso carabiniere, il Comune avverte i residenti: «Mettiamo in guardia i nostri cari» - facebook.com Vai su Facebook

Tentano la truffa dello specchietto, chiesti 80 euro alla vittima: denunciati due pregiudicati https://ift.tt/iuUWc36 https://ift.tt/7oTUYaL - X Vai su X

“Suo nipote è in arresto”, tentano truffa alla 101enne ma nonna Amelia chiama la polizia e li beffa - La banda di truffatori non aveva fatto i conti con la lucidità e la prontezza di nonna Amelia che dall’alto dei suoi 101 anni li ha gabbati sventando ... Secondo fanpage.it

Finto maresciallo tenta di truffare un’anziana a Parma, ma la nipote capisce tutto e fa arrestare il 22enne - Un 22enne è stato arrestato a Parma per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana, grazie alla segnalazione della nipote e all’intervento della Polizia. Scrive virgilio.it

Tentano di truffare un’anziana. Lei non ci casca e li fa denunciare - Due campani intercettati dai carabinieri a Castelraimondo. Si legge su msn.com