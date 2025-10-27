Tentano truffa a un' anziana ma irrompono i carabinieri | due arresti

Casertanews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due persone sono state arrestate per una tentata truffa ai danni di un’anziana a Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. In manette un 30enne di Caserta e un 57enne di Napoli.I due sono stati arrestati dai carabinieri mentre stavano per mettere a segno il colpo. Al momento dell’intervento. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

