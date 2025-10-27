Tenta la truffa dello specchietto ai danni di un turista che non ci casca e chiama i carabinieri

Veronasera.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo residente nel Veronese è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, per danneggiamento e tentata truffa ai danni di un turista. Secondo quanto riporta la testata MantovaUno.it, il 31enne residente a Mozzecane avrebbe provato a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

