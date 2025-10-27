Tenta il volo dal cavalcavia Salvato dai carabinieri Chiusa l’autostrada A11
È stato un passante a chiamare i soccorsi, dopo aver notato quell’uomo che si sporgeva troppo dal parapetto del cavalcavia. Un gesto che è stato subito interpretato per quello che in effetti voleva essere: un tentativo di suicidio. L’allarme è scattato ieri sera, poco prima delle 18, sull’ autostrada A 11, tra le uscite di Chiesina Uzzanese ed Altopascio. L’uomo, pistoiese, di mezza età, era pronto a buttarsi giù, mentre le auto passavano al di sotto del ponte, se una pattuglia in servizio dei carabinieri di Ponte Buggianese non fosse improntante intervenuta. È durata quasi mezz’ora la delicata mediazione dei militari, per convincere l’uomo a desistere dal suo intento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
