Cerreto Guidi (Firenze), 27 ottobre 2025 – Ha tentato di sventare una rapina ed è finito in ospedale. E’ successo a un 47enne alla Coop di Cerreto Guidi ( Firenze) nel tardo pomeriggio di sabato. In fuga il malvivente. Ad agire, secondo quanto spiegato, un uomo col volto travisato da un cappuccio e che non sarebbe stato armato: è entrato nel supermercato e intimorendo la cassiera mettendole una mano sulla spalla si è fatto consegnare l'incasso. Tra i clienti un 47enne ha deciso di intervenire. C'è stata una colluttazione e ad avere la peggio è stato il 47enne che ha riportato una frattura alla gamba destra: l'uomo è stato trasportato all'ospedale San Giuseppe di Empoli e dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tenta di sventare una rapina, ma finisce in ospedale con una gamba rotta. Malvivente in fuga