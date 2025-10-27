Tenta di far esplodere la casa aprendo il gas | 26enne salvato in extremis a Baronissi

Teleclubitalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha cercato di togliersi la vita facendo esplodere la propria abitazione, ma il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato una tragedia. Attimi di paura nel pomeriggio di sabato 25 ottobre nella frazione Antessano di Baronissi, dove un 26enne, già in cura presso il Centro di igiene mentale, si è barricato in casa con tutte le . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

