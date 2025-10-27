Tensioni tra Lituania e Bielorussia per gli sconfinamenti di palloni aerostatici

Il governo lituano ha chiuso temporaneamente i valichi di frontiera per la Bielorussia, autorizzando l’ abbattimento dei palloni aerostatici utilizzati dai lungo il confine per far entrare nel Paese sigarette di contrabbando. A causa di questi sconfinamenti l’aeroporto di Vilnius, che si trova a 30 chilometri dalla frontiera, è stato chiuso temporaneamente quattro volte nel giro di una settimana. Autorizzando gli abbattimenti, la prima ministra Inga Ruginien? ha parlato di « attacchi ibridi », incolpando il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, stretto alleato dell’omologo russo Vladimir Putin, di non aver fatto nulla per fermare i contrabbandieri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

