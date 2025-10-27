Tensione davanti a liceo di Torino | studenti manganellati durante protesta antifascista fermato 15enne

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione questa mattina davanti al liceo Einstein di Torino: la polizia in assetto antisommossa è intervenuta in forze per disperdere studenti antifascisti che contestavano un volantinaggio organizzato da Gioventù Nazionale, la giovanile di Fratelli d'Italia. Fermato e ammanettato un 15enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

