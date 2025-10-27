Tensione davanti a liceo di Torino | studenti manganellati durante protesta antifascista fermato 15enne
Tensione questa mattina davanti al liceo Einstein di Torino: la polizia in assetto antisommossa è intervenuta in forze per disperdere studenti antifascisti che contestavano un volantinaggio organizzato da Gioventù Nazionale, la giovanile di Fratelli d'Italia. Fermato e ammanettato un 15enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Ancora momenti di grande tensione nel centro di Torino, in via Accademia delle Scienze, davanti al Museo Egizio, dove pochi minuti fa si sono verificati scontri tra manifestanti pro Palestina e forze dell’ordine. Durante il passaggio del corteo, la situazione è ra - facebook.com Vai su Facebook
Momenti di tensione tra agenti e manifestanti a Bologna, davanti alla stazione centrale, nella mattinata di giovedì 2 ottobre. I manifestanti hanno provato ad avanzare in corteo in stazione, a sostegno della Global Sumud Flotilla, ma sono stati bloccati dagli age - X Vai su X
