Tennistavolo Valdarno Ottimi risultati nel fine settimana

Sport.quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Fine settimana positivo per il Tennistavolo Valdarno, protagonista nelle partite in trasferta di sabato 25 e domenica 26 ottobre. Le formazioni di C2 e D2 hanno entrambe conquistato importanti successi che consolidano le loro posizioni nelle rispettive classifiche regionali. In C2, la squadra valdarnese ha espugnato Grosseto con un convincente 5-2. Sugli scudi Francesco Martinino, autore di una tripletta di punti, e Oliver Adnot, che ha messo a segno due vittorie personali, contribuendo così in modo decisivo al risultato finale. theadgroup id="55" Stesso punteggio anche per la formazione di D2, impegnata sul difficile campo del CIATT Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tennistavolo valdarno ottimi risultati nel fine settimana

© Sport.quotidiano.net - Tennistavolo Valdarno. Ottimi risultati nel fine settimana

Leggi anche questi approfondimenti

tennistavolo valdarno ottimi risultatiTennistavolo, il liceo “Berto” si piazza bene ai Campionati nazionali studenteschi disputati in Piemonte - Le squadre femminile e maschile conquistano l’ottano ed il nono posto in classifica alla manifestazione tenutasi dall’8 al 10 ottobre a Isola d’Asti. ilvibonese.it scrive

tennistavolo valdarno ottimi risultatiTennistavolo. Male i team nazionali. Regionali bene a metà - Per il Tennistavolo Lucca non è arrivata la vittoria in questo inizio di stagione nelle categorie nazionali. Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Tennistavolo Valdarno Ottimi Risultati