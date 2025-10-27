tennistavolo valdarno ottimi risultati nel fine settimana

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Fine settimana positivo per il Tennistavolo Valdarno, protagonista nelle partite in trasferta di sabato 25 e domenica 26 ottobre. Le formazioni di C2 e D2 hanno entrambe conquistato importanti successi che consolidano le loro posizioni nelle rispettive classifiche regionali. In C2, la squadra valdarnese ha espugnato Grosseto con un convincente 5-2. Sugli scudi Francesco Martinino, autore di una tripletta di punti, e Oliver Adnot, che ha messo a segno due vittorie personali, contribuendo così in modo decisivo al risultato finale. theadgroup id="55" Stesso punteggio anche per la formazione di D2, impegnata sul difficile campo del CIATT Firenze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

