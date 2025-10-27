Tennis Sinner ufficializza la sua relazione e risponde alle critiche ringraziando i fan

È l'uomo più chiacchierato del momento. Jannik Sinner fa discutere e spesso non si capisce nemmeno troppo perchè visto che invece lui non parla, non dà adito a polemiche e sceglie di far parlare la sua racchetta. Nel pomeriggio di ieri, domenica 26 ottobre, l'azzurro si è imposto, in una finale complessa, in tre set contro Alexander Zverev. Al termine del match, l'azzurro ha ringraziato tutti per il sostegno e ha nominato la parola "girlfriend", ovvero ragazza. Dopo mesi di foto e di rumors, Sinner ha ufficializzato la relazione con la modella Laila Hasanovic: "Grazie per il sostegno e per il lavoro che fate.

Jannik #Sinner re di Vienna ringrazia famiglia e fidanzata. “Le critiche? Come i complimenti, ci sono e ci saranno sempre. Ognuno vede il #tennis a modo suo”. #Tg1 Marco Franzelli - facebook.com Vai su Facebook

Sinner ? "Questa vittoria mi fa sentire molto bene. La finale è iniziata malissimo per me, però ho cercato di rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale e di giocare il mio miglior tennis quando era importante. È stato difficile, ma la cosa importa - X Vai su X

