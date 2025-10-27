Tennis serie A1 il Ct Vela Messina non concede repliche al Sassuolo
Il Ct Vela Messina ha centrato la prima vittoria nel campionato maschile di serie A1 di tennis. Nella giornata d’apertura del girone di ritorno, la squadra peloritana si è imposta per 5 a 1 sullo Sporting Club Sassuolo, balzando, così, al secondo posto in classifica nel proprio raggruppamento. 🔗 Leggi su Today.it
