Tennis serie A1 il Ct Vela Messina non concede repliche al Sassuolo

Today.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ct Vela Messina ha centrato la prima vittoria nel campionato maschile di serie A1 di tennis. Nella giornata d’apertura del girone di ritorno, la squadra peloritana si è imposta per 5 a 1 sullo Sporting Club Sassuolo, balzando, così, al secondo posto in classifica nel proprio raggruppamento. 🔗 Leggi su Today.it

