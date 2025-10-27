Tennis quarta giornata amara per il Ct Palermo | ko sia gli uomini che le donne

Due sconfitte per le compagini del Ct Palermo impegnate ieri (domenica 26 ottobre) nella quarta giornata della fase a gironi della serie A1. Va però detto che i capitani di entrambe le compagini hanno schierato soltanto atleti siciliani senza ausilio di tennisti e tenniste straniere e nel caso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

