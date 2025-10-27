Tennis il Piazzano stende il Borgotrebbia e va in testa al campionato A2

Novaratoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spettacolare prima giornata di ritorno del campionato nazionale a squadre di serie A2 per il Club Piazzano-Ebano che, nel suo terzo appuntamento casalingo consecutivo, si impone sui piacentini del Borgotrebbia, arrivato a Novara da capolista del girone 7. I tennisti novaresi hanno piazzato una. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tennis, spettacolare e combattuta giornata per il Club Piazzano Ebano - Spettacolare e combattuta giornata di tennis in via Patti domenica 19 ottobre, quando Club Piazzano Ebano e Team Avino Castellammare di Stabia hanno dato vita ai sei incontri validi per la terza ed ... Da today.it

tennis piazzano stende borgotrebbiaIl Tennis Club Piazzano supera l’Out Line Tennis School: primo successo in questa nuova stagione - 2 il l’Out Line Tennis School di Lecce, rifacendosi dopo la sconfitta della pri ... Scrive lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Tennis Piazzano Stende Borgotrebbia