Tennis i vincitori del rodeo alla Polisportiva Bissuola
Al Venice Sporting Center by Polisportiva Bissuola, si è concluso il Rodeo di 4ª categoria maschile e femminile con 48 giocatori, condotto da Federico Pollini, Elena Scomparin e Oscar Carraro.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNel maschile vince nel dery tutto in casa. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tennis, i vincitori dei Campionati Sardi Quarta categoria disputati al Tc Alghero - X Vai su X
Complimenti ai vincitori del primo Trofeo Castello di #Muggia organizzato dal Tennis Club Borgolauro, singolare maschile che si è svolto nelle scorse settimane. …anch’io ho dato il mio contributo in veste di giocatore :-) - facebook.com Vai su Facebook
Tennis, i vincitori del rodeo alla Polisportiva Bissuola - Nel maschile vince nel dery tutto in casa Sporting al terzo set Alessandro Seminario con Marco Trevisan. Si legge su veneziatoday.it
Tennis, chi ha vinto il rodeo giovanile Autovenezia - Al Tennis Club Mestre 72 ragazzi si sono contesi il trofeo Autovenezia in formula Rodeo coordinati da Maurizio Zecchini con la supervisione di Simone Zucchetti. Secondo veneziatoday.it
Tennis, tutti i vincitori al Queen’s / GALLERY - Da venerdì a domenica sui campi del Queen’s Club di Cattolica è andato in scena il torneo Under 10- Lo riporta corriereromagna.it