Tennis Giotto un weekend da incorniciare | vittoria netta per gli uomini e rimonta d’orgoglio per le donne

Weekend positivo per il Tennis Giotto nel campionato di Serie A2. La formazione maschile ha dominato la quarta giornata imponendosi con un netto 6-0 sul Ct Reggio Emilia, mentre la squadra femminile ha centrato un prezioso pareggio 2-2 in trasferta contro il Tc Cagliari dopo una straordinaria rimonta. Il successo casalingo degli uomini, guidati da capitan Alessandro Caneschi, è stato una prova di forza collettiva: nei singolari sono arrivate le vittorie di Lucas Gerch, Filippo Alberti, Raffaele Ciurnelli e Stefano Baldoni, mentre i doppi – con gli esordi in A2 di Lorenzo De Vizia e Francesco Cartocci – hanno completato l’en plein contro gli emiliani. 🔗 Leggi su Lortica.it

