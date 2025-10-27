Temptation Island bilancio post edizione | Esposito ha iniziato le televendite Ilardo investe su sé stessa e chi ha elemosinato il red carpet a Roma

Partiamo a chi non vedeva l’ora di iniziare con le sponsorizzazioni social, ovvero Sarah Esposito. L’ex partecipante, sicuramente già in contatto con più agenzie dal momento zero post percorso, ha inaugurato le televendite social. Per fortuna non l’abbiamo ritrovata sul trono. ma non poteva che essere così: troppo debole a livello caratteriale e “moscia” (abbiamo già un paio di troni così e forse Rosario Guglielmi sarebbe stato il terzo). Nonostante ciò, ha avuto tutte le ragioni del mondo su Valerio Ciaffaroni: speriamo solo che non diventi la Francesca Sorrentino 2.0, perché di probabilità ne abbiamo già diverse (e non è un complimento). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Temptation Island bilancio post edizione: Esposito ha iniziato le televendite, Ilardo investe su sé stessa e chi ha elemosinato il red carpet a Roma

