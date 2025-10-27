Tempesta di Halloween in arrivo | dove e quando colpirà le aree a rischio e i consigli utili

Una perturbazione autunnale energica è pronta a prendersi la scena proprio a ridosso di Halloween. Dopo un avvio di settimana ancora abbastanza stabile su molte regioni, tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre è atteso un peggioramento marcato con piogge, rovesci, rinforzi di vento e locali mareggiate, specie sui settori esposti ai flussi di Libeccio . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Tempesta di Halloween in arrivo: dove e quando colpirà, le aree a rischio e i consigli utili

Altri contenuti sullo stesso argomento

?Tempesta di Halloween in arrivo, nubifragi e fenomeni violenti: dove e quando - facebook.com Vai su Facebook

Tempesta di Halloween in arrivo, nubifragi e fenomeni violenti: dove e quando, le previsioni meteo - Mentre l'Italia si prepara a vivere una settimana a due facce, prima con il sole e poi con la pioggia, lo scenario e drammaticamente preoccupante oltreoceano dove è presente ... Riporta msn.com

Meteo – In arrivo la Tempesta di Halloween, poi migliora per Ognissanti con maltempo residuo: la tendenza - Possibile arrivo della tempesta di Halloween, con possibilità di nubifragi, poi migliora per Ognissanti con maltempo residuale: la tendenza ... Lo riporta centrometeoitaliano.it