Settimana rovente a Tempesta d’amore: tra il 3 e il 7 novembre, Philipp e Vincent trasformano la gelosia in un duello aperto per Ana, mentre il passato di Theo torna a bussare e una serata “leggera” finita male complica tutto per Michael, Nicole, Erik e Yvonne. Il Fürstenhof, intanto, prepara brindisi e bilanci. Tra cuore . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore, anticipazioni: Ana mette in riga Philipp e Vincent