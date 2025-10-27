Sono trascorsi due giorni dall’ondata di maltempo che ha colpito il territorio ma per le frazioni montane di Mulazzo l’emergenza non è ancora rientrata. Parana e diverse località limitrofe, tra cui Montereggio, Canossa e Cravilla, restano senza telefonia fissa, un disservizio che sta mettendo a rischio soprattutto la popolazione anziana residente in queste zone isolate. Il blackout delle comunicazioni è iniziato mercoledì scorso, in concomitanza con l’allerta meteo gialla che ha interessato il comune per tre giorni consecutivi elevandosi al codice arancio nella giornata di giovedì. La perturbazione ha danneggiato le infrastrutture telefoniche, lasciando un centinaio di utenze completamente isolate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Telefoni muti, sos al prefetto. Centinaia di utenze isolate dopo l’ondata di maltempo