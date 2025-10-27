Telefonate da numeri esteri? A novembre arriva la svolta | gli utenti festeggiano

Una buona notizia per tutti gli italiani. A partire da novembre si potrà finalmente mettere un freno alle innumerevoli chiamate che riceviamo quotidianamente dai numeri esteri. Ecco la svolta in arrivo Il telefono che squilla nel bel mezzo di una riunione di lavoro, di una cena o di una pausa in famiglia; alzi gli occhi, guardi il display e ti rendi conto che a chiamarti è un numero che non conosci: il più delle volte con un prefisso straniero. Dopo un attimo di dubbi e di incertezze, premi il tasto verde, rispondi alla chiamata e dopo neanche un secondo, la telefonata si interrompe. Quante volte vi siete trovati a combattere con questa situazione? – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Telefonate da numeri esteri? A novembre arriva la svolta: gli utenti festeggiano

Altri contenuti sullo stesso argomento

ATTENZIONE ALLE TELEFONATE E AI MESSAGGI TRUFFA Stanno arrivando segnalazioni relative a telefonate e messaggi che arrivano da diversi numeri, in cui si chiede di richiamare per avere comunicazioni su esami di screening. Si tratta di un tent - facebook.com Vai su Facebook

Da tempo giungono telefonate da numeri sconosciuti. Tali chiamate non provengono né da Regione Puglia né da @AcquedottoP tantomeno da aziende incaricate dai due enti. Non fornite dati personali o sensibili durante queste chiamate e a non accetta - X Vai su X

Telefonate da numeri esteri, come bloccare le truffe internazionali e cosa cambia da novembre - Squilli improvvisi da numeri sconosciuti, spesso con prefisso estero, che spariscono appena provi a rispondere. Scrive msn.com

Telefonate truffa da Grecia (+30) e Romania (+40): come bloccarle e i filtri Agcom - Negli ultimi giorni sempre più italiani stanno ricevendo telefonate provenienti da numeri con prefisso +30 (Grecia) o +40 (Romania). Secondo ilmessaggero.it

Attenzione ai numeri che ti chiamano con questo prefisso. È una truffa estremamente pericolosa - Scoperta l'ennesima truffa telefonica ai danni degli italiani con prefissi provenienti dall'estero. Scrive money.it