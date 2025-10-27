Telecontact | Slc Cgil cessione mette a rischio 200 posti
Tempo di lettura: < 1 minuto L’imminente cessione di Telecontact, azienda che gestisce l’assistenza clienti per conto di Tim dal 2001, che dovrebbe confluire in una nuova azienda, la Dna, preoccupa le Rsu e la struttura territoriale della Slc Cgil Napoli. “ La decisione – spiega il sindacato in una nota – rischia di avere un impatto significativo su quasi 1.600 tra lavoratori e lavoratrici, di cui oltre 200 presenti sul territorio napoletano”. Una decisione, sottolinea la Slc Cgil Napoli, “ che trova il nostro forte disappunto. Chiediamo di conoscere le condizioni e le garanzie per il personale che confluirebbe in Dna senza alcuna apparentemente garanzia sulle loro condizioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
News recenti che potrebbero piacerti
Telecontact fuori dal Gruppo TIM Slc Cgil, FISTel Cisl e Uilcom Uil annunciano mobilitazione contro l’ennesima esternalizzazione. Difendere lavoro, dignità e futuro delle persone non è negoziabile. Mai! Leggi il comunicato completo qui - facebook.com Vai su Facebook
SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL * TELECONTACT: «FUORI DAL GRUPPO TIM 1.599 LAVORATORI» - X Vai su X
Telecontact center, Tim avvia la fusione con un'altra azienda e 339 lavoratori di Caltanissetta temono per il loro futuro occupazionale - Allarme dei sindacati sulla fusione della società napoletana (controllata al 100% da Tim) con la Dna srl di Roma: 1. Scrive lasicilia.it