L'imminente cessione di Telecontact, azienda che gestisce l'assistenza clienti per conto di Tim dal 2001, che dovrebbe confluire in una nuova azienda, la Dna, preoccupa le Rsu e la struttura territoriale della Slc Cgil Napoli. " La decisione – spiega il sindacato in una nota – rischia di avere un impatto significativo su quasi 1.600 tra lavoratori e lavoratrici, di cui oltre 200 presenti sul territorio napoletano". Una decisione, sottolinea la Slc Cgil Napoli, " che trova il nostro forte disappunto. Chiediamo di conoscere le condizioni e le garanzie per il personale che confluirebbe in Dna senza alcuna apparentemente garanzia sulle loro condizioni".

© Anteprima24.it - Telecontact: Slc Cgil, cessione mette a rischio 200 posti