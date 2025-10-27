Teatro Sannazzaro | dal 31 ottobre 2025 Paolo Caiazzo in i promessi suoceri scritto e diretto da Paolo Caiazzo

Paolo Caiazzo porta in scena con ironia e sentimento le dinamiche familiari e i contrasti generazionali tra futuri suoceri.. Debutta al teatro Sannazaro venerdì 31 ottobre I promessi suoceri scritto e diretto da Paolo Caiazzo che è anche interprete con Maria Bolignano, Antonio D’avino, Yulia Mayarchuk, Domenico Pinelli, Giovanna Sannino. Una produzione Ag Spettacoli e Clap Produzioni. Note di regia: L’evoluzione da “Papà” a “Suocero” è un momento complicato della vita di un uomo ed è arrivato il momento per Antonio. Ex animatore di villaggi turistici non ha mai perdonato sua moglie Elisa, insegnante di italiano, per avergli impedito una carriera artistica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it