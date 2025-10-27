Teatro San Carlo | al via gli appuntamenti Off a Casalborgone

Al via la stagione teatrale “Off” del Teatro San Carlo di piazza Carlo Bruna a Casalborgone (To). Gli eventi sono realizzati col patrocinio del Comune. L’8 novembre, alle 21, la compagnia teatrale “Venditori di Anime” presenterà “L’assassino misterioso”. Ingresso gratuito. La vicenda raccontata. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Questa sera al Teatro Carlo Felice si è esibito Aozhe Zhang, vincitore del 58esimo Concorso Internazionale Premio Paganini, suonando il Cannone di Niccolò Paganini, solitamente conservato nei Musei di Strada Nuova. Il ricavato dello spettacolo verrà devol - facebook.com Vai su Facebook

Teatro San Carlo: al via gli appuntamenti "Off" a Casalborgone - Al via la stagione teatrale “Off” del Teatro San Carlo di piazza Carlo Bruna a Casalborgone (To). Da torinotoday.it

Al Teatro di San Carlo torna 'Napoli Milionaria!' - " di Eduardo De Filippo, in un evento speciale che darà il via alle celebrazioni per i 2500 anni di Napoli. Lo riporta ansa.it

Teatro San Carlo, nominato Fulvio Macciardi: si insedia e incontra il sindaco - È durato poco di un’ora il Consiglio di indirizzo del San Carlo dove Fulvio Adamo Macciardi si è insediato ufficialmente al Massimo napoletano: è lui il ... Come scrive ilmattino.it