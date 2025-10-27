Teatro Gennaro Scarpato al Bellini di Napoli con Nuovo teatro Ambarabà per la regia di Arturo Brachetti

Gennaro Scarpato  torna in scena sul prestigioso palco del Teatro Bellini di Napoli giovedì 30 ottobre con  Nuovo Teatro Ambarabà,  spettacolo di cui è autore e interprete   per la regia di eccezione di  Arturo Brachetti  e le musiche del Premio Oscar  Nicola Piovani. In “Nuovo Teatro Ambarabà” Scarpato dà corpo e voce a una galleria di performance indimenticabili, in un’interpretazione solista intensa e poliedrica e senza rinunciare alle sue tipiche e divertenti acrobazie verbali e mentali che intreccia per la prima volta in una narrativa più profonda e complessa. Il risultato è un piacevolissimo equilibrio magistrale tra umorismo, malinconia e profondità emotiva che conduce il pubblico in un’esperienza teatrale di 90 minuti  no-stop  che è insieme risata e rivelazione, confessione e incantesimo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

