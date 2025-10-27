Teatro Gennaro Scarpato al Bellini di Napoli con Nuovo teatro Ambarabà per la regia di Arturo Brachetti

Gennaro Scarpato torna in scena sul prestigioso palco del Teatro Bellini di Napoli giovedì 30 ottobre con Nuovo Teatro Ambarabà, spettacolo di cui è autore e interprete per la regia di eccezione di Arturo Brachetti e le musiche del Premio Oscar Nicola Piovani. In “Nuovo Teatro Ambarabà” Scarpato dà corpo e voce a una galleria di performance indimenticabili, in un’interpretazione solista intensa e poliedrica e senza rinunciare alle sue tipiche e divertenti acrobazie verbali e mentali che intreccia per la prima volta in una narrativa più profonda e complessa. Il risultato è un piacevolissimo equilibrio magistrale tra umorismo, malinconia e profondità emotiva che conduce il pubblico in un’esperienza teatrale di 90 minuti no-stop che è insieme risata e rivelazione, confessione e incantesimo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it