Teatro Cantiere Florida | sperimentazione e inclusione protagonisti della nuova stagione
Firenze, 27 ottobre 2025 - Un gesto politico, sociale, poetico. Il Teatro Cantiere Florida non è un rifugio per reduci, ma un laboratorio vivo di pensiero, dove gli artisti ascoltano il presente e i suoi conflitti, e il pubblico non è spettatore, ma parte di una comunità in movimento. Sperimentazione, inclusione e attualità sono le stelle polari della nuova stagione, in programma dal 2 novembre al 21 aprile con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio: la rassegna curata da Elsinor, Murmuris e Versiliadanza riparte con oltre quaranta eventi tra prosa, danza e performance, nell'ambito di una proposta complessiva che comprende spettacoli, laboratori, incontri, iniziative speciali e proposte per i più giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
