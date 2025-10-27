Alla Reggia di Monza la musica abbraccia bambini e famiglie: dal 2 novembre ritorna Teatrino Piccino, dentro il cartellone Musique Royale. Il Teatro di Corte, tornato al suo splendore, si riempie di jazz, classica e storie che parlano al cuore. Un invito a condividere stupore, ritmo e poesia. Un calendario per famiglie nella Reggia di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Teatrino Piccino riaccende la Reggia di Monza: al via dal 2 novembre