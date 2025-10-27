Teatrino Piccino riaccende la Reggia di Monza | al via dal 2 novembre

Sbircialanotizia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Reggia di Monza la musica abbraccia bambini e famiglie: dal 2 novembre ritorna Teatrino Piccino, dentro il cartellone Musique Royale. Il Teatro di Corte, tornato al suo splendore, si riempie di jazz, classica e storie che parlano al cuore. Un invito a condividere stupore, ritmo e poesia. Un calendario per famiglie nella Reggia di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

teatrino piccino riaccende la reggia di monza al via dal 2 novembre

© Sbircialanotizia.it - Teatrino Piccino riaccende la Reggia di Monza: al via dal 2 novembre

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Teatrino Piccino Riaccende Reggia