Teatrino Piccino riaccende la Reggia di Monza | al via dal 2 novembre
Alla Reggia di Monza la musica abbraccia bambini e famiglie: dal 2 novembre ritorna Teatrino Piccino, dentro il cartellone Musique Royale. Il Teatro di Corte, tornato al suo splendore, si riempie di jazz, classica e storie che parlano al cuore. Un invito a condividere stupore, ritmo e poesia. Un calendario per famiglie nella Reggia di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Un piccolo teatrino di legno. Tavole illustrate che scorrono una dopo l'altra. Una voce che racconta, emoziona e fa sognare. È il , l'antico teatro d'immagini giapponese che incanta grandi e piccini. E questa volta porta con sé una storia che tu