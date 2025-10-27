Tc Italia addio sogni scudetto Contro Vigevano gira tutto storto
È andata male. Nettamente. La sconfitta casalinga (5-1) contro il Tc Selva Alta Vigevano stoppa le aspirazioni di playoff scudetto per il Tennis Italia Forte dei Marmi che nelle prossime due giornate dovrà cercare in tutti i modi di evitare i playout salvezza, quindi piazzandosi al secondo posto del girone. Compito possibile ma non scontato. Servirà intensità, concentrazione e qualità. Il messaggio è chiaro. Inutile girarci attorno: le assenze di Lorenzo Carboni e di Stefano Travaglia (che saranno disponibili nelle prossime settimane) hanno pesato. Niente da dire sull’impegno dei giocatori, ma la qualità e l’esperienza hanno finito per pesare enormemente al trare delle somme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Addio a Mauro Di Francesco, volto iconico della commedia italiana anni '80, amato per il suo talento, l'ironia e la genuinità sullo schermo. https://cinema.everyeye.it/notizie/mauro-francesco-morto-volto-simbolo-commedia-anni-80-aveva-76-anni-837034.htm - facebook.com Vai su Facebook
#Mancini: “L’addio all’Italia? Incomprensioni con #Gravina, sarebbe stato meglio chiarire” - X Vai su X
Tc Italia, addio sogni scudetto. Contro Vigevano gira tutto storto - A due giornate dalla conclusione della fase eliminatoria, il Tc Selva Alta ha in tasca la promozione ai playoff scudetto: le altre dovranno tirare fuori il meglio per ‘salvarsi’ (la seconda), mentre ... Da sport.quotidiano.net
È un giorno triste per lo sport italiano, addio improvviso a 38 anni - Quando uno sportivo dedica tutta la carriera e tutta la vita per ... Segnala diregiovani.it