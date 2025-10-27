È andata male. Nettamente. La sconfitta casalinga (5-1) contro il Tc Selva Alta Vigevano stoppa le aspirazioni di playoff scudetto per il Tennis Italia Forte dei Marmi che nelle prossime due giornate dovrà cercare in tutti i modi di evitare i playout salvezza, quindi piazzandosi al secondo posto del girone. Compito possibile ma non scontato. Servirà intensità, concentrazione e qualità. Il messaggio è chiaro. Inutile girarci attorno: le assenze di Lorenzo Carboni e di Stefano Travaglia (che saranno disponibili nelle prossime settimane) hanno pesato. Niente da dire sull’impegno dei giocatori, ma la qualità e l’esperienza hanno finito per pesare enormemente al trare delle somme. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tc Italia, addio sogni scudetto. Contro Vigevano gira tutto storto