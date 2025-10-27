Tasso alcolemico da record sequestri e patenti ritirate | weekend di eccessi nel Fermano
Fermo, 27 ottobre 2025 – Cinque denunce, test alcolemici da record, sequestri di auto e ritiri di patente E’ questo in breve il bilancio delle attività di prevenzione dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo finalizzate alla sicurezza stradale. Nello specifico i militari della Sezione radiomobile della Compagnia di Montegiorgio hanno denunciato un 75enne di Macerata, poiché coinvolto in un sinistro stradale a Falerone, dove è risultato in stato di evidente alterazione alcolica. Il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca e la patente ritirata. A Fermo in occasione di un altro sinistro stradale, i carabinieri della Sezione radiomobile hanno denunciato in stato di libertà un 28enne moldavo, risultato positivo agli accertamenti biologici finalizzati alla verifica sull’assunzione di sostanze alcoliche evidenziando un tasso alcolemico addirittura pari a 4,16 gl. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
