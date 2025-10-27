Tangenziale di Napoli auto si ribalta a Fuorigrotta | due feriti e traffico in tilt
Violento scontro tra due vetture nel primo pomeriggio di lunedì 27 ottobre in Tangenziale all’altezza di Fuorigrotta. Sul posto i soccorsi del 118 e gli ausiliari del traffico: code fino a due chilometri. Attimi di paura questo pomeriggio sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Pozzuoli. Intorno alle 14.40, all’altezza di Fuorigrotta, due auto si sono . 🔗 Leggi su 2anews.it
