Già due volte campione del mondo Gabriele Lorenzo, nuotatore della Polha Varese, apre la prima puntata di Talent Zone. Fresco dei trionfi nei 100 e 200 stile libero S3 ai Campionati Mondiali di Nuoto Paralimpico di Singapore, l’atleta racconta emozioni, obiettivi e la consapevolezza di nuotare tra i suoi idoli. A soli 21 anni, con un record europeo e numerosi titoli italiani alle spalle, riflette sul percorso che l’ha portato sul podio mondiale e sull’importanza di mantenere la concentrazione anche sotto pressione. Nel video potrai sentire: Cosa ha provato salendo sul podio mondiale L’importanza di una società che crede nei giovani Come si prepara mentalmente a una gara decisiva #GabrieleLorenzo #TalentZone #Nuoto #nuotoParalimpico #CampioneDelMondo #sportparalimpico #SportGiovanile #polhavarese Conduce: Sofia Altavilla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - TALENT ZONE – Doppio oro e un sogno che continua: la storia di Gabriele Lorenzo