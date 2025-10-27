Talent Park le aziende incontrano gli studenti di Economia Unimore
Si terrà a breve Talent Park, l’evento che favorisce l’occupabilità di studenti, neolaureati e laureati del Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre 2025, dalle 9:30 alle 16:00, presso il primo piano dell’Ala. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
