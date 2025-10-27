Talent Park le aziende incontrano gli studenti di Economia Unimore

Modenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà a breve Talent Park, l’evento che favorisce l’occupabilità di studenti, neolaureati e laureati del Dipartimento di Economia Marco Biagi (DEMB) dell’Università di Modena e Reggio Emilia. L’appuntamento è per mercoledì 29 ottobre 2025, dalle 9:30 alle 16:00, presso il primo piano dell’Ala. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Talent Day 30 aziende incontrano i candidati - Talent Day 30 aziende incontrano i candidati Tutto pronto per l’edizione numero 24 di Talent Day, l’appuntamento promosso dalla Federazione Italiana dei pubblici esercizi con le Confcommercio ... lanazione.it scrive

A caccia di lavoro Talent Day al Pacinotti Qui i neo diplomati incontrano le aziende - L’obiettivo dell’evento in via Benedetto Croce è "fare networking". Scrive lanazione.it

Confcommercio organizza un Talent day per fare incontrare domanda e offerta - Confcommercio offre opportunità di lavoro nel settore ho. Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Talent Park Aziende Incontrano