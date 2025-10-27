Tajani | Meloni incontra Orban? Nulla di male a riceverlo
“ Meloni è un leader di un paese che fa parte dell’Unione Europea, non c’è nulla di male a ricevere Orban. L’Ungheria è un paese amico, poi uno può essere più o meno d’accordo sulle politiche di uno Stato, però io sono sempre rispettoso di tutte le identità nazionali. Essere europeista non significa cancellare le identità nazionali, anzi l’Europa è forte delle sue differenze, non sono mai per criminalizzare qualcuno. A volte pure le criminalizzazioni sono strumentali”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine di un convegno sulla pace promosso dalla comunità di Sant’Egidio a Roma Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
