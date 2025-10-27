Taglio delle risorse per i beni confiscati il sindaco scrive alla premier Meloni

Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha inviato una lettera ufficiale alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e, per conoscenza, ai parlamentari eletti nella provincia di Caserta ed all'Anci, esprimendo "profonda preoccupazione e ferma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche questi approfondimenti

Taglio Irpef, la metà delle risorse a chi guadagna più di 50mila euro. Tutti gli sconti - X Vai su X

Fico,'che dice Cirielli su taglio delle risorse a metro Napoli?'. Candidato centrosinistra, 'dal governo nuovo scippo al Sud' #ANSA Vai su Facebook

Cesa, Guida: "No al taglio del 10% dei fondi per i beni confiscati" - L'articolo Cesa, Guida: "No al taglio del 10% dei fondi per i beni confiscati" proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com

Maxi confisca di beni nell'area nord della Basilicata - ritenuti frutto di un traffico di stupefacenti nell'area nord della regione - Riporta rainews.it

La mappa dei beni immobiliari confiscati a Milano: quanti sono e dove - Il numero è in continua crescita negli ultimi anni e la tendenza si conferma anche nel 2025. Come scrive milanotoday.it