Taglio delle risorse per i beni confiscati il sindaco scrive alla premier Meloni

Casertanews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Cesa, Enzo Guida, ha inviato una lettera ufficiale alla Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, al Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e, per conoscenza, ai parlamentari eletti nella provincia di Caserta ed all'Anci, esprimendo "profonda preoccupazione e ferma. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cesa, Guida: "No al taglio del 10% dei fondi per i beni confiscati" - L'articolo Cesa, Guida: "No al taglio del 10% dei fondi per i beni confiscati" proviene da OttoPagine. Come scrive msn.com

taglio risorse beni confiscatiMaxi confisca di beni nell'area nord della Basilicata - ritenuti frutto di un traffico di stupefacenti nell'area nord della regione - Riporta rainews.it

taglio risorse beni confiscatiLa mappa dei beni immobiliari confiscati a Milano: quanti sono e dove - Il numero è in continua crescita negli ultimi anni e la tendenza si conferma anche nel 2025. Come scrive milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Taglio Risorse Beni Confiscati