Taekwondo | la Turchia sale in cattedra nel quarto giorno di gare ai Mondiali

Ancora una giornata importante per la Turchia, Paese che è salito in cattedra in occasione della quarta giornata di competizioni valida per i Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, rassegna in fase di svolgimento a Wuxi, in Cina, aggiudicandosi due ori nelle tre gare pianificate. Nella categoria +73 kg femminile infatti a spuntarla è stata Nafia Gus Aydin che, in tre round, ha battuto Svetlana Osipova imponendosi per 2-1 (3-2, 5-5, 0-6). L’uzbeka invece in precedenza aveva superato in un match combattutissimo la padrona di casa Wenzhe Mu per 2-1 (4-3, 3-3, 5-4), mentre l’anatolica si era imposta senza patemi sulla britannica Lauren Williams per 2-0 (-2-0, 7-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

