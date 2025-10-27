Sylvester Stallone sulla morte di Rocky evitata in Creed | Ho schivato il proiettile

Sylvester Stallone, intervistato da GQ per la terza stagione di Tulsa King, ha raccontato che Ryan Coogler voleva la morte di Rocky nel primo Creed, il dramma totale. Ma Sly non era per niente d'accordo. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Sylvester Stallone sulla morte di Rocky evitata in Creed: "Ho schivato il proiettile"

