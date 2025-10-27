Sydney Sweeney passa al bob bleached blonde un caschetto biondo chiaro

Vanityfair.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attrice americana ha accorciato la lunga chioma biondo scuro e, al contempo, l'ha schiarita di diverse tonalità. Benvenuto caschetto color Bleached Blonde. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sydney Sweeney passa al bob bleached blonde, un caschetto biondo chiaro

