Nel prossimo film che riporterà l'agente 007 sul grande schermo potrebbe essere coinvolta anche la star di Euphoria, ecco i suoi commenti alle teorie online. Sydney Sweeney ha commentato in una nuova intervista le ipotesi che sia coinvolta nel nuovo film dedicato alla storia di James Bond. Il nome dell'attrice è da tempo emerso come uno di quelli che faranno parte del cast del progetto diretto da Denis Villeneuve, tuttavia per ora Amazon MGM Studios non ha ancora confermato nessun dettaglio riguardante gli interpreti. Le ipotesi di un coinvolgimento della star Variety ha ricordato che Sydney Sweeney conosce molto bene Jeff Bezos, fondatore di Amazon, essendo stata anche una delle ospiti del suo tanto discusso matrimonio con Lauren Sanchez che si è svolto a giugno . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Sydney Sweeney commenta le ipotesi dei fan: "Una Bond girl? Dipende dallo script"