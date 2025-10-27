Sydney Sweeney a proposito di un ruolo in James Bond | vorrei interpretare un James Bond non una Bond girl
Sydney Sweeney, in una nuova, lunga intervista con Variety ha riflettuto sul suo prossimo ruolo nei panni della campionessa di pugilato Christy Martin, sulle sue responsabilità come attrice, come influencer e sulle voci che la vorrebbero in un nuovo film di James Bond. E, quando le viene chiesto se si sente un animale in gabbia ad Hollywood, l’attrice ha risposto: “ In un certo senso sono decisamente un animale in gabbia “, dice. “ Recitare è il mio campo d’azione. È lì che mi sento libera. Il set è dove tutto il resto tace. Per Christy, il ring era la sua via di fuga. È quasi come essere un animale in gabbia dentro questo anello, ma è il luogo in cui si sente più libera “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
