Sydney Sweeney, in una nuova, lunga intervista con Variety ha riflettuto sul suo prossimo ruolo nei panni della campionessa di pugilato Christy Martin, sulle sue responsabilità come attrice, come influencer e sulle voci che la vorrebbero in un nuovo film di James Bond. E, quando le viene chiesto se si sente un animale in gabbia ad Hollywood, l’attrice ha risposto: “ In un certo senso sono decisamente un animale in gabbia “, dice. “ Recitare è il mio campo d’azione. È lì che mi sento libera. Il set è dove tutto il resto tace. Per Christy, il ring era la sua via di fuga. È quasi come essere un animale in gabbia dentro questo anello, ma è il luogo in cui si sente più libera “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sydney Sweeney a proposito di un ruolo in James Bond: “vorrei interpretare un James Bond, non una Bond girl”