Swansea–Manchester City Carabao Cup ottavi | orario probabili formazioni stato di forma e pronostico
Calcio d’inizio: mercoledì 29 ottobre 2025, ore 20:45 italiane ( 19:45 GMT ), Swansea.com Stadium. Gara valida per gli ottavi di EFL Cup. Contesto. Il sorteggio ha messo di fronte una Championship in crescita e una City che considera la coppa un obiettivo concreto, dopo il passaggio sul Huddersfield al terzo turno con un Foden dominante. Swansea arriva agli ottavi dopo la rimonta sul Nottingham Forest (3-2), spinta anche dalle prestazioni di Ethan Galbraith e dai gol pesanti dei difensori. Team news e probabili XI. Swansea ha un gruppo quasi al completo e può confermare l’ossatura che ha risalito le gerarchie di coppa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
