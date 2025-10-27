Non ci sarà un’ultima spiaggia per Igor Tudor. La terza sconfitta consecutiva in una settimana, quella dell’Olimpico contro la Lazio che seguiva le cadute con Como e Real Madrid, costa al tecnico croato la panchina della Juventus. Esonerato senza prova d’appello con l’Udinese e nonostante i tempi compressi di un calendario che suggeriva di attendere almeno fino alla sosta per le nazionali di novembre. Comolli ha tratto le conseguenze della lunga crisi bianconera e ha deciso che era arrivato il momento di rompere gli indugi. Troppo lungo un mese senza vincere, una striscia di otto partite consecutive in cui la Juventus ha bruciato un discreto inizio in campionato e messo in salita il percorso in Champions League. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Svolta Juventus: esonerato Tudor!