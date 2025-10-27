Sventata la truffa in albergo a Formia | scoperto il tentativo di simulare il pagamento di un soggiorno
Truffa e insolvenza fraudolenta. Con queste accuse la polizia ha denunciato un uomo a Formia, dopo aver accertato irregolarità nei pagamenti di un soggiorno in albergo.Gli agenti del commissariato sono intervenuti su segnalazione del titolare della struttura ricettiva, accertando difficoltà nei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Approfondisci con queste news
Sventata in Marmilla una truffa del finto carabiniere da oltre 40 mila euro: arrestati due campani - X Vai su X
Nei guai un 21enne ed un 19enne. Truffa sventata dal compagna della vittima. - facebook.com Vai su Facebook
Tentativo di truffa in albergo a Formia, denunciato un uomo per insolvenza fraudolenta - Gli agenti del Commissariato hanno scoperto pagamenti simulati e irregolarità nelle transazioni. Come scrive latinaoggi.eu