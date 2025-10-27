Sventata la truffa in albergo a Formia | scoperto il tentativo di simulare il pagamento di un soggiorno

Truffa e insolvenza fraudolenta. Con queste accuse la polizia ha denunciato un uomo a Formia, dopo aver accertato irregolarità nei pagamenti di un soggiorno in albergo.Gli agenti del commissariato sono intervenuti su segnalazione del titolare della struttura ricettiva, accertando difficoltà nei. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

