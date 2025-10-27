Susanna Tamaro | Così la sinistra mi ha perseguitata
Il racconto di Susanna Tamaro è quello di una scrittrice che si è trovata al centro di una tempesta ideologica senza averla mai cercata. Una donna nata e cresciuta in un ambiente progressista, formata alla scuola del dubbio e della solidarietà, che pure si è vista trasformare in bersaglio politico per aver detto ciò che pensava. “Avevo una famiglia di sinistra, ho votato per il Partito Comunista e poi per il Partito Democratico. Eppure a un certo punto sono diventata fascista”, ha ricordato con un sorriso amaro. Ma dietro quel sorriso si nasconde una ferita profonda, una persecuzione culturale che la Tamaro definisce “spaventosa”, e che racconta con la lucidità di chi ha imparato a non avere più paura delle etichette. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
