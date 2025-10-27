Supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa | da recitare il 27 di ogni mese
La supplica alla Madonna della Medaglia Miracolosa si recita il 27 novembre, giorno dell’anniversario della terza e più importante apparizione a Rue du Bac, il 27 di ogni mese e in ogni urgente necessità. L’orario indicato per la preghiera è alle 17, ma se non è possibile si può recitare in qualsiasi altro momento della. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Approfondisci con queste news
Santuario Madonna del Miracolo - Sant'Andrea delle Fratte. . Giubileo della Spiritualità Mariana S. Rosario della Conversione, Supplica e S. Messa 11/10/2025 - facebook.com Vai su Facebook
Supplica alla Madonna di #Pompei Oggi #5ottobre ore 12.15 in diretta su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 - X Vai su X
Devozione: Castellammare, arriva la Madonna della Medaglia Miracolosa nella parrocchia di S. Antonio di Padova - Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa arriva in Campania, in arcidiocesi di Sorrento- Scrive agensir.it
L'arcivescovo di Pompei, Papa eletto dopo Supplica alla Madonna - "Pompei è in festa per l'elezione di Sua Santità Robert Prevost, Papa Leone XIV, e il suono delle campane a distesa esprime tutta la nostra gioia. Riporta ansa.it