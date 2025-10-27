Supplenze docenti 2025 26 | nuove nomine su posti sostegno in deroga spezzoni part time rinunce dei colleghi AGGIORNATO
Pubblicati entro il 31 agosto gli elenchi dei docenti confermati su posto sostegno, ai sensi del dm n. 32 del 26 febbraio 2025 e al 2 settembre tutti i bollettini delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2026 attribuite da gaE e GPS per l'anno scolastico 202526. Proseguono fino ad oggi le eventuali rettifiche e i successivi turni di nomina per disponibilità sopravvenute. L'articolo Supplenze docenti 202526: nuove nomine su posti sostegno in deroga, spezzoni part time, rinunce dei colleghi AGGIORNATO . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
