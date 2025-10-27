Supergirl annunciate le riprese aggiuntive per il nuovo film DCU | ecco quanti giorni dureranno

Molto in anticipo sulla tabella di marcia, la pellicola che si concentrerà sul personaggio di Milly Alcock avrà bisogno di alcune riprese aggiuntive pare per aggiungere scene con un personaggio molto importante Le riprese principali di Supergirl sono terminate allo scorso maggio, ma come spesso accade con i film tratti dai fumetti prodotti dai grandi studios, poco dopo sono state programmate delle riprese aggiuntive. Secondo il noto insider Daniel Richtman, le macchine da presa stanno attualmente girando di nuovo per quelle che saranno due settimane di riprese aggiuntive, che serviranno principalmente per includere scene con Superman, nuovamente interpretato da David Corenswet. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

