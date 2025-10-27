SuperEnalotto centrato a Napoli un 5 da oltre 62mila euro

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 171 di sabato 25 ottobre, con il jackpot che arriva a 70,2 milioni di euro in palio per il concorso di martedì 28 ottobre 2025.È festa però per una persona che ha centrato 1 Punto 5 da 62.755,03€. La giocata vincente è. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

