Suo nipote è in arresto ma nonna Amelia capisce che è una truffa e a 101 anni blocca i malviventi

Tgcom24.mediaset.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La banda di truffatori non aveva fatto i conti con la lucidità e la prontezza di nonna Amelia che, dall'alto dei suoi 101 anni, li ha gabbati sventando la truffa. Una prontezza elogiata dalla stessa polizia a cui la pensionata di Augusta, nel siracusano, si è rivolta. Tutto avrebbe dovuto servire per evitare tre anni di carcere al nipote. Ma nonna Amelia non si è fatta fregare. Anzi, con sangue freddo e intuito, ha smascherato i truffatori e la classica tecnica del finto incidente. È rimasta guardinga, anche quando sono arrivati gli agenti, quelli veri ma in borghese, chiamati da lei stessa per verificare la situazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - "Suo nipote è in arresto", ma nonna Amelia capisce che è una truffa e a 101 anni blocca i malviventi

