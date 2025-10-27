Summer Festival a Ferrara l' unica data italiana degli ' A Perfect Circle' | info biglietti

Gli ‘A Perfect Circle’, una delle band alternative rock più amate a livello internazionale, tornano finalmente in Italia per un’unica data che si terrà sabato 13 giugno 2026 in Piazza Ariostea, nell’ambito del Ferrara Summer Festival. L’evento rappresenta un appuntamento imperdibile per tutti gli. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Unica data italiana per i Jamiroquai nel 2026. Sarà a Lucca Summer Festival, area Mura Storiche! LUCCA SUMMER FESTIVAL 2026 JAMIROQUAI Sabato 4 Luglio – Area Mura Storiche Unica data italiana #LSF26 - facebook.com Vai su Facebook

A PERFECT CIRCLE in concerto sabato 13 giugno 2026 al Ferrara Summer Festival - Scopri i dettagli della serata al Ferrara Summer Festival. Da rockon.it

Rock al Ferrara Summer Festival con la band Usa Extreme - Una serata all'insegna del rock internazionale al Ferrara Summer Festival: in piazza Ariostea è salita sul palco la band americana Extreme, per la prima e unica data italiana del tour, contraddistinta ... Da ansa.it

Ferrara Summer Festival con Calcutta, Tedua, Tommaso Paradiso e gli Extreme: ecco quando - Sono Calcutta, Tedua, Tommaso Paradiso e gli Extreme, con l'unica data italiana, i primi nomi annunciati del Ferrara Summer Festival che nella sua 4a edizione vuole ancora ... Secondo ilrestodelcarlino.it